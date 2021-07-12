Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

"Киев использует собственную "политическую арифметику", но в 1991 – 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета свыше 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. При том как при сохранении экономического партнерства между нашими государствами положительный эффект для Украины составил бы десятки миллиардов долларов", — написал российский лидер.
"Мы - естественные, взаимодополняющие друг друга партнеры в сфере экономики. Столь тесная взаимосвязь может усилить конкурентные преимущества, приумножить потенциал обоих государств", — отметил глава РФ.