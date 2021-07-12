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Более 82 млрд долларов: Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

Анна Безрукова
1 час назад
Президент России Владимир Путин отметил, что в 1991-2013 годах благодаря низким ценам на газ Украине удалось сэкономить более 82 миллиардов долларов, а сегодня страна цепляется за 1,5 миллиарда долларов платежей РФ за транзит газа в Европу.
Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Статью российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" разместили на официальном сайте Кремля.
"Киев использует собственную "политическую арифметику", но в 1991 – 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета свыше 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. При том как при сохранении экономического партнерства между нашими государствами положительный эффект для Украины составил бы десятки миллиардов долларов", — написал российский лидер.
Россия и Украина являются естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими союзниками, и эта связь может усиливать конкурентные преимущества, отмечается в публикации Владимира Путина.
"Мы - естественные, взаимодополняющие друг друга партнеры в сфере экономики. Столь тесная взаимосвязь может усилить конкурентные преимущества, приумножить потенциал обоих государств", — отметил глава РФ.
Ранее стало известно, что вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко обсудил с главой министерства торговли Турции Мехметом Мушем соглашение о зоне свободной торговли, а на будущей неделе украинская делегация прибудет в страну с целью продолжить работу над документом.
Экономика,Владимир Путин,
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