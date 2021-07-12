Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

Россия и Украина являются естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими союзниками, и эта связь может усиливать конкурентные преимущества, отмечается в публикации Владимира Путина.

Ранее стало известно, что вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко обсудил с главой министерства торговли Турции Мехметом Мушем соглашение о зоне свободной торговли, а на будущей неделе украинская делегация прибудет в страну с целью продолжить работу над документом.