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«Хуже не стало». Путин и Титов обсудили запрет на проверки бизнеса

Секрет Фирмы
1 час назад
Президент России Владимир Путин во время встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым признал, что снижение количества проверок малого и среднего бизнеса не вызвало негативных последствий. Защитник прав предпринимателей предложил продлить мораторий на проверки до 2022 года. Путин пообещал обсудить этот вопрос. По мнению Титова, в России установлен избыточный контроль за бизнесом.
«Хуже не стало». Путин и Титов обсудили запрет на проверки бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Хуже не стало», — сказал Путин по поводу сокращения проверок малого и среднего бизнеса.
«Ничего не произошло — никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать. Вот сейчас «(регуляторную) гильотину» уже отрабатывают, сейчас вводятся уже принятые законы о контрольно-надзорной деятельности. И это очень важная задача, которая сегодня стоит, чтобы не допустить возврата вот этих массовых проверок, которые, к сожалению, у нас иногда раньше были», — сказал Титов.
Он призвал продлить мораторий на проверки бизнеса, который ввели в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.
Титов мотивировал предложение тем, что «пандемия нас не отпускает».
В апреле 2020 года власти наложили мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в связи с локдауном, введённым из-за вспышки коронавируса.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, малые и средние предприятия сильнее других пострадали от пандемии. В ноябре 2020 года запрет продлили до 31 декабря 2021 года. Ранее «Секрет» писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее квоту закупок госкомпаний у МСП с 20 до 25%. Это решение должно поддержать российских предпринимателей. Оно касается госкорпораций, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Экономика,Михаил Мишустин,Борис Титов,Владимир Путин,
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