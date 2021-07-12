«Хуже не стало». Путин и Титов обсудили запрет на проверки бизнеса

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, малые и средние предприятия сильнее других пострадали от пандемии. В ноябре 2020 года запрет продлили до 31 декабря 2021 года. Ранее «Секрет» писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление, увеличивающее квоту закупок госкомпаний у МСП с 20 до 25%. Это решение должно поддержать российских предпринимателей. Оно касается госкорпораций, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.