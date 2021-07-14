Кудрин заявил о бессмысленности нового повышения налогов

"При рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 миллиардов рублей, и Счетная палата сделает оценку этих предложений. Но ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов", — сказал Кудрин журналистам.
"Мне кажется, нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов", — заключил глава Счетной палаты.