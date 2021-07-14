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Счетная палата оценила предложения Минфина по индексации акцизов

Праймиещё 3
48 минут назад
Предложения министерства финансов РФ по индексации акцизов не дадут ожидаемого эффекта из-за "высокой исчерпанности" этих мер, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Кудрин заявил о бессмысленности нового повышения налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"При рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 миллиардов рублей, и Счетная палата сделает оценку этих предложений. Но ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов", — сказал Кудрин журналистам.
Он пояснил, что по акцизам на табак собираемость очень высокая, а по акцизам на алкоголь дополнительное повышение будет связано с увеличением завоза из соседних стран ЕАЭС, где таких высоких акцизов нет, "поэтому мы, скорее всего, не получим прогнозируемых доходов".
"Мне кажется, нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов", — заключил глава Счетной палаты.
Газета "Ведомости" ранее написала, что в правительстве обсуждается донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022-2024 годах. По словам источников издания, более 100 миллиардов рублей должно принести повышение НДПИ для металлургической отрасли, около 90 миллиардов — корректировка и расширение режима НДД для нефтянки, еще примерно по 100 миллиардов — совершенствование системы уплаты акцизов, и столько же — донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.
Экономика,Алексей Кудрин,Счетная палата,ЕАЭС,Минфин,Ведомости,
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