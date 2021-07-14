Кудрин заявил о бессмысленности нового повышения налогов

Газета "Ведомости" ранее написала, что в правительстве обсуждается донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022-2024 годах. По словам источников издания, более 100 миллиардов рублей должно принести повышение НДПИ для металлургической отрасли, около 90 миллиардов — корректировка и расширение режима НДД для нефтянки, еще примерно по 100 миллиардов — совершенствование системы уплаты акцизов, и столько же — донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.