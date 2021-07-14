Курс доллара: когда ждать доллар по 70

По мнению Донец, пока российская валюта недооценена на 10-12 процентов.
Экономист подчеркнула, что зависимость рубля от нефти снизилась, но полностью не исчезла. По ее оценке, при изменении нефтяных цен в десять процентов курс доллара к рублю меняется на два процента.
Донец спрогнозировала рост нефтедобычи в ближайшее время. По ее мнению, страны ОПЕК снизят ограничения на добычу, в результате экспорт сырья вырастет, а рост объема импортных товаров замедлится вместе с увеличением внутреннего потребления.
По мнению эксперта, поможет рублю и смягчение санкций против России. Отмены части ограничительных мер она ожидает в сентябре, после выборов в Госдуму.
На торгах Московской биржи вечером 13 июля курс доллара падал на 33,75 копейки, до 74,1 рубля. Евро потерял сразу 81,25 копейки и стоил 87,52 рубля. Российская валюта ускорила рост к доллару благодаря дорожающей нефти.
Нефть поддержали статические данные из Китая, давшие надежду, что спрос будет расти и дальше, а также угроза сокращения предложения.