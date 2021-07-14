Курс доллара: когда ждать доллар по 70

По мнению Донец, пока российская валюта недооценена на 10-12 процентов.

Экономист подчеркнула, что зависимость рубля от нефти снизилась, но полностью не исчезла. По ее оценке, при изменении нефтяных цен в десять процентов курс доллара к рублю меняется на два процента.