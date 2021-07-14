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В России подешевели овощи и фрукты

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Овощи и фрукты в России с начала июля подешевели на 2,32%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В России подешевели овощи и фрукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодовоощную продукцию снизились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля - на 1,34%.
При этом на 12 июля с начала года цены на плодоовощную продукцию выросли на 13,05%.
По данным Росстата, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 0,2%.
С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста - на 88,69%, лук - на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки - на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры - на 24,67%.
Экономика,Минэкономразвития,
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