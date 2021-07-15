Шнуров купил долю в производстве технической конопли

Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров
заинтересовался отечественным производством технической конопли и стал владельцем миноритарной доли в компании «Смарт Хемп». Сейчас фирма занимается строительством завода в Ивановской области и хочет увеличить посевы для собственной переработки пеньковолокна до 5000 гектаров.
Шнуров получил 5% в компании «Смарт Хемп» от других владельцев предприятия — Максима Уварова
и Сергея Пупко, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК. Теперь им принадлежит по 47,5% «Смарт Хемпа».
Максим Уваров основал компанию в 2017 году и два года был единственным учредителем производителя технической конопли. Затем половину предприятия получил Пупко, глава петербургского отделения движения «Россия православная». «Смарт Хемпу» принадлежит розничный бренд «Дом конопли» и одноимённый шоурум продукции из технической конопли на Никитском бульваре в Москве.
В 2020 году «Смарт Хемп» запланировал строительство завода по переработке пеньковолокна модульного типа в Ивановской области. Закончить работы должны в III квартале 2021 года. В Минсельхозе
отмечали, что объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Посевы технической конопли уже есть в двух районах области. В 2021 году «Смарт Хемп» хотел увеличить их площадь с 1250 до 5 тыс. гектаров.
Сам Максим Уваров ранее отмечал, что применение технической конопли особенно перспективно в текстильной отрасли, пищевой промышленности и изготовлении строительных материалов. По его словам, проект имеет неплохие экспортные перспективы в Европе.
В марте 2021 года Уваров заявил Reuters, что после запуска завода в Ивановской области компания начнёт думать о первичном публичном размещении (IPO). Подготовка к выходу «Смарт Хемпа» на биржу может начаться в 2022 году. Основатель компании уточнил, что в будущем фирма хочет наладить производство ещё в 11 российских регионах.