Шнуров купил долю в производстве технической конопли

Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заинтересовался отечественным производством технической конопли и стал владельцем миноритарной доли в компании «Смарт Хемп». Сейчас фирма занимается строительством завода в Ивановской области и хочет увеличить посевы для собственной переработки пеньковолокна до 5000 гектаров.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Шнуров получил 5% в компании «Смарт Хемп» от других владельцев предприятия — Максима Уварова и Сергея Пупко, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК. Теперь им принадлежит по 47,5% «Смарт Хемпа».

Максим Уваров основал компанию в 2017 году и два года был единственным учредителем производителя технической конопли. Затем половину предприятия получил Пупко, глава петербургского отделения движения «Россия православная». «Смарт Хемпу» принадлежит розничный бренд «Дом конопли» и одноимённый шоурум продукции из технической конопли на Никитском бульваре в Москве.

В 2020 году «Смарт Хемп» запланировал строительство завода по переработке пеньковолокна модульного типа в Ивановской области. Закончить работы должны в III квартале 2021 года. В Минсельхозе отмечали, что объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Посевы технической конопли уже есть в двух районах области. В 2021 году «Смарт Хемп» хотел увеличить их площадь с 1250 до 5 тыс. гектаров.

Сам Максим Уваров ранее отмечал, что применение технической конопли особенно перспективно в текстильной отрасли, пищевой промышленности и изготовлении строительных материалов. По его словам, проект имеет неплохие экспортные перспективы в Европе.