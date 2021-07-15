Евросоюз ограничил мощности "Северного потока-2"

Теперь немцы должны будут оплатить Польше расходы, которые страна понесла из-за рассмотрения дела.

Представители «Газпрома» заявили, что разочарованы «созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что главный партнёр «Газпрома» в Германии, энергоконцерн Uniper решил уйти из России, распродав все активы. Немецкая компания владеет в РФ пятью газовыми и угольными электростанциями через дочернее предприятие Unipro.