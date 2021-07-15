Евросоюз ограничил мощности "Северного потока-2"

Суд Евросоюза
отклонил апелляцию немецких властей по доступу к газопроводу Opal. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal, — указано в сообщении.
Теперь немцы должны будут оплатить Польше расходы, которые страна понесла из-за рассмотрения дела.
«Газпром»
в 2016 году получил право бронировать 50% мощностей газопровода Opal, который принимает газ «Северного потока». Также компания могла получить оставшиеся 50% транзитной мощности через аукционы третьих сторон. Решение было отменено в 2019 году судом ЕС по иску Польши. Указывалась, что действия «Газпрома» нарушают права транзитной солидарности. После этого компании вновь стало доступно только половина мощности. Это решение попытались обжаловать Минэкономики
ФРГ.
Представители «Газпрома» заявили, что разочарованы «созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что главный партнёр «Газпрома» в Германии, энергоконцерн Uniper решил уйти из России, распродав все активы. Немецкая компания владеет в РФ пятью газовыми и угольными электростанциями через дочернее предприятие Unipro.