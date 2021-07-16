Мощный спад: пандемия ударила по мировой энергетике

Падение спроса на энергию всех источников происхождения стало крупнейшим в истории, пишут «Известия» со ссылкой на июльский обзор британской корпорации BP.

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В 2020 году потребление первичной энергии составило во всем мире 556 эксаджоулей, что ниже на 4,5%, чем в 2019 году. Данный кризис коснулся почти всех стран мира. Больше всего, если говорить о крупных экономиках, его ощутили в США, Индии и России, где энергопотребление сократилось на 7,7%, 5,9% и 5,5% соответственно.

Пандемийный год все энергетические отрасли пережили по-разному. Наибольший с большим отрывом удар пришелся на нефтянку. Потребление «черного золота» сократилось на 9,1 млн баррелей в день, или на 9,3% от уровня 2019 года.

Что касается природного газа, то он оказался очень устойчивой отраслью. В 2020 году спрос сократился лишь на 2,1%. Доля газа в мировом энергобалансе продолжила рост и подошла к 25%.

Снижение спроса на угль было не столь существенным, как ожидалось. Он сократился на 4,2%, что является вполне приемлемым результатом. Стоимость угля продемонстрировала заметную стабильность, сократившись лишь на 10–15% к предыдущему году.

Что касается возобновляемых источников энергии, то это единственный сектор, который продемонстрировал рост даже на фоне кризиса. Согласно данным BP, рост потребления достиг 9,7%, а генерации — 12,3%. Подъем был существенным в секторах ветра, солнца и биомассы.