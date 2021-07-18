Мишустин выделил 204 млрд для выплат на школьников

Более 204 млрд рублей выделили в России для выплат на школьников. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин . Зачисление денежных средств от государства начнётся 16 августа. С середины июля россияне с детьми школьного возраста могут подать заявление на получение выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка. Для этого нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда России или на портал госуслуг.

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«По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства.

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Оформить выплату можно будет до 1 ноября 2021 года дистанционно или лично в отделении Пенсионного фонда. При этом у некоторых получателей уже появились предзаполненные заявления в личном кабинете на портале госуслуг — достаточно будет проверить данные и подтвердить их.

Выплату можно будет получить только безналично. Для этого подойдёт карта любой платёжной системы — её данные нужно указать в заявке. Глава Минтруда Антон Котяков обещал, что большинство семей получат деньги в первый же день выплат — 16 августа. Это сделано для того, чтобы семьи успели подготовить детей к школе.

Чтобы подать в Пенсионный фонд заявление на получение 10 000 рублей, потребуются:

паспорт,

свидетельство о рождении ребёнка,

данные СНИЛС родителя и ребенка,

реквизиты банковского счета.

Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех. Речь идёт как о школьниках, так и будущих первоклассниках — при условии, что ребёнок достигнет шестилетнего возраста не позднее 1 сентября 2021 года включительно.

На денежную поддержку в размере 10 000 рублей смогут рассчитывать также инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они являются гражданами России и обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). За выплатой смогут обратиться как сами молодые люди, так и их родители или другие законные представители.

Выплата в размере 10 000 рублей от государства не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, она не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.