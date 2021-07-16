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Экономист оценил потери Украины из-за присоединения Крыма к России

Газета.Ru
1 час назад
Из-за воссоединения Крыма с Россией украинская экономика потеряла $135 млрд, заявил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА "Новости".
На Украине подсчитали потери из-за присоединения Крыма к РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы выходим на цифру в $135 млрд, $135 млрд потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - уточнил Горюнов.
Он добавил, что это максимальная сумма, состоянием на 2014 год, но она не индексирована. Также экономист рассказал, что в нее входит стоимость сельскохозяйственной земли на Крымском полуострове - $3 млрд, доказанных залежей полезных ископаемых, в том числе в виде природного газа и сырой нефти - $52,3 млрд, потери жилой недвижимости населением - $42,7 млрд, потери частных компаний - $18,4 млрд и банков - $2,7 млрд, потери государства - $14 млрд и местных общин - $1,7 млрд. При этом Горюнов подчеркнул, что подсчеты потерь недвижимости населением и потери частных предпринимателей примерные и рассчитаны исходя из максимума.
Ранее в Киеве заявили, что военное вмешательство НАТО поможет Украине "вернуть" Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Экономика,НАТО,
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