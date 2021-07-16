На Украине подсчитали потери из-за присоединения Крыма к РФ

Он добавил, что это максимальная сумма, состоянием на 2014 год, но она не индексирована. Также экономист рассказал, что в нее входит стоимость сельскохозяйственной земли на Крымском полуострове - $3 млрд, доказанных залежей полезных ископаемых, в том числе в виде природного газа и сырой нефти - $52,3 млрд, потери жилой недвижимости населением - $42,7 млрд, потери частных компаний - $18,4 млрд и банков - $2,7 млрд, потери государства - $14 млрд и местных общин - $1,7 млрд. При этом Горюнов подчеркнул, что подсчеты потерь недвижимости населением и потери частных предпринимателей примерные и рассчитаны исходя из максимума.