Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги, передает ТАСС. По последним данным, вложения сократились с $3,957 миллиардов в апреле до $3,805 млрд в мае.

Сокращение вложений в американский госдолг со стороны России начались весной 2018 года. Тогда, в апреле их уровень снизился с $96 миллиардов до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. За май 2020 года Россия сократила объем своих вложений в ценные государственные бумаги США с $6,85 миллиардов до $5,39 млрд.