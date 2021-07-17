Россия сократила вложения в госбумаги США

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг. В апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда долларов, в феврале 2020 года — до 12,58 миллиарда долларов. Однако уже в марте Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги
— до 3,85 миллиарда долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 миллиарда долларов благодаря краткосрочным облигациям, а в мае сократила объем до 5,39 миллиарда долларов.