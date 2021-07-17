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Россия вновь сократила вложения в госбумаги США

Парламентская газетаиещё 4
43 минуты назад
Россия сократила вложения в ценные бумаги США с 3,957 миллиарда долларов в апреле до 3,805 миллиарда в мае. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Россия сократила вложения в госбумаги США
Фото: pixabay.compixabay.com
Доля долгосрочных облигаций в мае составила 305 миллионов долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось 3,5 миллиарда.
Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг. В апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда долларов, в феврале 2020 года — до 12,58 миллиарда долларов. Однако уже в марте Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги — до 3,85 миллиарда долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 миллиарда долларов благодаря краткосрочным облигациям, а в мае сократила объем до 5,39 миллиарда долларов.
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в мае оставалась Япония с показателем 1,26 триллиона долларов, на втором месте — Китай (1,07 триллиона долларов).
Экономика,ИТАР-ТАСС,
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