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В Роспотребнадзоре заявили, что заразные варианты COVID-19 вытесняют другие

Газета.Ruиещё 5
3 часа назад
Более заразные штаммы COVID-19 вытесняют менее заразные, но тяжесть течения коронавируса при этом не прогрессирует. Об этом заявил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, сообщает РИА «Новости».
Роспотребнадзор: заразные варианты COVID-19 вытесняют другие
Фото: ReutersReuters
По словам эксперта, усиление заразности для вируса означает повышение его эффективности.
«А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — сказал он.
Семенов напомнил, что в мире существуют и другие варианты коронавирусов, которые вызывают обычные сезонные простуды. Они достаточно заразны, но не приводят к летальному исходу.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о начале очередной волны пандемии COVID-19. Представители ВОЗ связывают это с прогрессирующими темпами распространения «индийского» штамма коронавируса и указывают странам на то, что одной вакцинации для преодоления кризиса не хватит.
Экономика,Александр Семенов,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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