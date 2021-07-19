Минсельхоз: Цены на хлеб находятся на стабильном уровне

"Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", — добавляет министерство.

Ведомство указывает, что в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала года снизилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. В свою очередь цена производителей на рожь снизилась на 9,6%, а в годовом выражении — на 20,8%. Кроме того, отмечает министерство, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года.