ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО

«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях»,— говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», - сказала РИА «Новости» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.