ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО

Евросоюз считает, что наложенные Россией ограничения нарушают правила ВТО, и собирается оспорить субсидирование Россией 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров, квоты на закупки у иностранных поставщиков, а также то, что госкомпании должны обосновывать закупку у иностранных поставщиков.