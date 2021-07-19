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ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО

Вероника Полынина
1 час назад
Еврокомиссия инициировала разбирательство с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ограничений на участие иностранных фирм в закупках российских госкомпаний, передает «Коммерсант».
ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО
Фото: ТАССТАСС
«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях»,— говорится в сообщении Еврокомиссии.
Евросоюз считает, что наложенные Россией ограничения нарушают правила ВТО, и собирается оспорить субсидирование Россией 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров, квоты на закупки у иностранных поставщиков, а также то, что госкомпании должны обосновывать закупку у иностранных поставщиков.
В Минэкономразвития РФ заявили, что готовы к консультациям и намерены убедить ЕС, что ограничения соответствуют правилам Всемирной торговой организации.
«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», - сказала РИА «Новости» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
Экономика,Минэкономразвития,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,РИА Новости,
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