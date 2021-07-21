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Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5%

Праймиещё 3
45 минут назад
Инфляция в РФ на 19 июля замедлилась до 6,5% в годовом выражении с 6,56% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В России замедлилась годовая инфляция
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В предыдущем обзоре отмечалось, что инфляция на 12 июля в годовом выражении составила 6,56%.
Ранее в среду Росстат впервые с сентября 2020 года на неделе с 13 по 19 июля зафиксировал недельную дефляцию — она составила символические 0,01%.
Из обзора Минэкономразвития также следует, что овощи и фрукты в России с начала июля подешевели на 4,37%. На неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля — на 1,34%, с 13 по 19 июля — на 2,1%. При этом с начала года по 19 июля цены на плодоовощную продукцию выросли на 10,68%.
В целом, продовольственная инфляция на 19 июля составила 7,66% в годовом выражении (без учета плодово-овощной продукции — 7,61%; рост цен на плодово-овощную продукцию оценивается в 7,95% год к году).
Годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров на 19 июля составила 7,59%; бензин на ту же дату подорожал на 5,9% год к году.
Экономика,Минэкономразвития,Росстат,
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