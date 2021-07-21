В России замедлилась годовая инфляция

Из обзора Минэкономразвития также следует, что овощи и фрукты в России с начала июля подешевели на 4,37%. На неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля — на 1,34%, с 13 по 19 июля — на 2,1%. При этом с начала года по 19 июля цены на плодоовощную продукцию выросли на 10,68%.