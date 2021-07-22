Еврокомиссия усилит «антиотмывочное» законодательство

Госдуме и Центробанке отреагировали на идею Еврокомиссии ограничить хождение наличных денег свыше 10 тыс. и вообще запретить анонимные криптокошельки. Инициативы полезные, считают в российском парламенте, но придется учитывать национальную специфику. В ЦБ утверждают, что сами активно борются с криминальными денежными потоками и сотрудничают с FATF

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В Госдуме положительно оценили инициативу Европейской комиссии ужесточить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В частности, ограничить хождение наличных денег и запретить оплату товаров и услуг криптовалютой, если это делается анонимно.

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Но, как пояснил «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов , реализовать эти нормы будет непросто: придется учитывать национальную специфику, менталитет и экономические реалии каждой страны. Причем это касается и России, имеющей тесные экономические связи со странами ЕС

«В России невозможно запретить или существенно ограничить хождение наличных. У нас немалые территории, где местами очень плохая связь и интернет, и в таких местах нет иного способа расплатиться, кроме как наличными», — сказал депутат Михаил Щапов.

Что касается анонимных владельцев криптокошельков, то сейчас идентифицировать их можно только с помощью расследования силовиков и спецмероприятий. «При этом большинство криптобирж проводят жесткую процедуру верификации, то есть, проверку достоверности персональных данных клиента. Но если вы используете криптовалюты, но не торгуете на бирже, то анонимность сохраняется, вычислить вас почти невозможно», — уточняет депутат.

Другое дело, если государство решит создать свою криптовалюту, тогда власти, конечно, смогут идентифицировать владельцев криптокошельков, добавляет Щапов.

Национальная специфика в рублевом эквиваленте

правоохранительными органами, В Банке России «Газете.Ru» также сообщили о готовности усилить борьбу с сомнительными операциями в финансовой системе, и напомнили, что регулятор во взаимодействии с Росфинмониторингом Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами не первый год проводит необходимую работу.

«В том числе благодаря такой работе объем сомнительных операций в последние годы постоянно уменьшается. Так, например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом объем вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократился на 21% (с 66 до 52 млрд рублей), объем обналичивания денежных средств в банковском секторе — на 29% (с 111 до 78 млрд рублей), объем сомнительных транзитных операций — на 17% (с 0,7 до 0,6 трлн рублей)», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма ведется на международном уровне — в рамках FATF (Financial Action Task Force). «Банк России принимает участие в работе FATF и активно взаимодействует с зарубежными партнерами в этой сфере», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Ранее 20 июля Еврокомиссия представила пакет предложений по защите граждан и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

«Цель инициативы — улучшить обнаружение подозрительных транзакций, а также закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности», — говорится на официальном сайте ЕК.

Минус один процент

По оценке ЕК, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.

Для сокращения нелегального потока денег вводится ряд запретов. Например, предлагается запретить наличные платежи более 10 тыс. евро.

Также власти намерены запретить анонимные криптокошельки и добиться полной отслеживаемости криптовалют. Будет введено требование раскрытия полной информации об отправителе и получателе.

Европа планирует создать при этом систему, позволяющую властям одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другой. Существующие национальные реестры банковских счетов будут интегрированы в единую сеть, что обеспечит более быстрый доступ для проверки каждого счета, указывается в документе ЕК.

Будут созданы списки стран, уклоняющихся от выявления «грязных денег». К ним будут применяться некие меры воздействия.

Наконец, в планах Еврокомиссии создать наднациональный антиотмывочный орган — Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

Для координации работы национальных властей по применению обновленных антиотмывочных правил и помощи органам финансовой разведки.

Исполнительный вице-президент по экономике Еврокомиссии бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис сказал во время презентации пакета документов, что каждый новый скандал с отмыванием денег — это тревожный сигнал о том, что работа по устранению пробелов в финансовой системе Европы еще не завершена. «Сейчас правила ЕС по борьбе с отмыванием денег являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно кусаются», — отметил Домбровскис.

Для утверждения новых антиотмывочных правил они должны быть одобрены всеми странами-членами ЕС, а также Европарламентом . Узаконить новые нормы планируется к 2024 году.

Резиденты уже подсчитаны

К любым практикам, особенно в части регуляторных новаций, необходимо подходить весьма осторожно, отмечают эксперты. «Регуляторные практики слепо копировать точно не следует поскольку мы имеем дело с разным менталитетом населения, традициями, экономическими и социальными условиями», — говорит заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Впрочем, в России похожие инициативы реализуются не первый год, уточняют эксперты. «У нас давно запрещены, например, наличные платежи между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, если их размер составляет более 100 000 рублей. Но наличные платежи с физическими лицами пока не ограничены по размеру», — говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы Клифф Наталья Кордюкова.

Профильным антиотмывочным органом в России является Росфинмониторинг. Банковские операции в размере более 600 000 рублей, совершаемые клиентами всех российских банков, попадают в базу РФМ. Он анализирует поступившие данные и наделен правом при необходимости передавать любую информацию по счету правоохранительным органам для проверки.

Кроме того, с 2018 года Россия ежегодно получает информацию о счетах своих резидентов, открытых в иностранных банках, не только от ЕС, но и практически от всех значимых стран мира.

«Сейчас в списке стран, которые передают данные о банковских счетах, числится более 80 партнеров. Исключениями среди стран, которые, имея развитый банковских сектор, не передают данные в адрес финансовых властей России, можно назвать разве что США и Великобританию», — поясняет Кордюкова.

Пакет законопроектов Еврокомиссии направлен на то, чтобы закрыть регуляторные пробелы для бесконтрольного использования именно криптоактивов, считает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. «По мнению европейских разработчиков законопроекта, криптоактивы должны подчиняться тем же правилам FATF (Financial Action Task Force), что и обычные активы», — говорит Пушко.

Россия в 2019 году проходила контроль со стороны FATF. Состояние российского законодательства и практики в этой сфере было признано соответствующим мировым стандартам. РФ вошла в топ-5 эффективных стран. FATF учреждена «семеркой» ведущих стран при участии Европейской комиссии и является международным методологом и контролером исполнения «антиотмывочных» правил по всему миру.

Контроль за оборотом классических денег становится все сильнее, а результаты не самые впечатляющие, отмечают эксперты.

«Наличные еще долго будут использоваться в качестве средства платежа. Тезис про «запретить» всякий раз вытаскивается из пыльного чулана с единственной целью: нагнать страху и хайпануть», — говорит эксперт НИУ ВШЭ Пушко.

Пандемия против евробюрократов

Ограничить хождение наличных в условиях пандемии у евробюрократов вряд ли получится, считают эксперты. Публика в такие периоды больше доверяет кубышке и наличной валюте.

«Пандемия увеличила объемы наличных у населения. Рост спроса на наличные зафиксирован как в Европе, так и в других странах», — считает Пушко.

Что касается расчетов в криптовалютах, то здесь ситуация еще сложнее, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. «Вся соль интереса к крипторасчётам как раз и заключается в анонимности, в непрозрачности таких платежей для государства, в их неотслеживаемости. И такими расчетами интересуются не только криминальные элементы», — говорит Пушкарев.

Например, некоторые граждане считают, допустим, не вполне справедливой идеей уплату налога с недвижимости при наследовании. И расплачиваются криптовалютой. Это может быть и представитель бизнеса, который не будучи заранее уверенными в его рентабельности на начальных этапах, старается максимально скрыть от властей первичные расчёты, чтобы не попасть с самого начала «под колпак».

Есть и ограничения по переводам в потенциально «отмывочные» страны Южной или Центральной Америки. «И вот уже обычный банковский перевод знакомому на другой конец света в Венесуэлу или Колумбию с банальной целью материальной помощи или с оплатой за какую-то изготовленную собственными руками вещь, авторскую картину или украшение, может стать подозрительным», — возмущается эксперт.