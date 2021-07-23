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Агентство Moody's оценило потери экономики России от пандемии

Газета.Ru
45 минут назад

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service оценило потери экономики России из-за последствий пандемии коронавируса как умеренные. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Moody's.

Moody's оценило потери экономики России от пандемии
Фото: ТАССТАСС

В документе отмечается, что аналитики разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы.

Первая – наименее пострадавшие. Это те страны, у которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% ниже докризисного прогноза. Вторая группа со средним ущербом, их ВВП не дотягивает до 2-8% докризисного показателя прогноза. Третья – наиболее пострадавшие. Их потери ВВП превысят 8%.

По прогнозам Moody's Россия вместе с Мексикой, Бразилией и Австралией попадут во вторую группу. Ранее агентство Moody's сохранило долгосрочный рейтинг России на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом. Он по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный". Это отражает позитивное влияние политики и других внешних показателей страны.

Экономика,Moody's,РБК,
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