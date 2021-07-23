Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, какую компенсацию Киев ждет из-за достройки российского газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина24".

Напомним, что на текущей неделе Германия и США опубликовали совместное заявление. В нем говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе также сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2", в том числе — США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы необходимо продолжать транзит российского газа по территории Украины после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные способы влияния, чтобы договор между Москвой и Киевом о транзите газа был пролонгирован.

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"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — отметила вице-премьер Украины.

Она утверждает, что также Киев должен получить "гарантии, а не договоренности", касающиеся "территориальной целостности и суверенитета".

"А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом", — дополнила она.

Стефанишина отметила, что запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад.

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — подытожила политик.

Ожидания официального Киева получить гарантии при запуске газопровода «Северный поток — 2» являются «позицией нахлебника». Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он ответил на комментарий украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что соглашение США и ФРГ по проекту не дает никаких гарантий Украине в том случае, если строительство будет завершено.

— Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые вообще-то ему никто не обязан давать, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил требование Украины к Западу из-за газопровода «Северный поток -2».

«У Киева непомерные аппетиты и удовлетворить их финансовые фантазии — значит мощно ударить по своей экономике. Мы строили «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы диверсифицировать и избежать все риски транзита через Украину. Да, пусть какая-то часть газа идет через украинскую трубу, но основные газовые потоки пойдут по дну Балтийского моря. А карты у Киева заведомо битые, платить мы им свои за СП-1 и СП-2 не собираемся, давать какие-то гарантии стране, которая не способна выполнять любые договоры, бесполезно, а территориальную целостность пусть обеспечивают сами. И на Крым вращать глазами не стоит, чтобы нам не пришлось обеспечивать свою территориальную целостность», — сказал он «Газете.Ru».

Бальбек добавил, что Киев стал проблемой для коллективного запада, которую им решать «уже не с руки».

Юшков выразил мнение, что Киев пытается по-своему интерпретировать договоренности.

"В пакете соглашения между Германией и США нет никаких гарантий по поводу территориальной целостности, и Украина только хочет их получить", – сказал эксперт.

Он добавил, что Россия не имеет принципиальной позиции, которая заключалась бы в обязательном отказе от транзита газа через украинскую территорию.

По его словам, в Молдавию и Румынию газ удобнее поставлять через Украину.

"Если Украина предложит конкурентный тариф на прокачку. Поэтому этот вопрос для нас экономический, а не политический", – сказал Юшков.

«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2».

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«Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран.

«Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию».

Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования».

А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет.

«Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович.

«Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович.

Украина сама виновата в том, что за транзит газа получает 1,5 млрд долларов, а могла бы получат 3-4 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он назвал условия увеличения транзита.

Ведущий форума процитировал президента Украины Владимира Зеленского: тот сказал, что на украинскую армию не будет денег без транзита газа через Украину.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли?", - отреагировал Путин.

Комментируя тему значимости для Украины транзита, он напомнил, что у РФ есть контракт с ней по поводу прокачки газа.

"В течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд кубометров в год. В лучшие годы могли прокачивать до двухсот, - констатировал президент. - Вот мы в Европу в 2018 году поставили свыше 200 миллиардов кубических метров Были бы нормальные отношения, значительную часть прокачивали бы через Украину".

Российский лидер подчеркнул, что Украина сама виновата в том, что за транзит газа имеет меньше, чем могла бы.

"Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 миллиарда долларов, получали бы три, четыре, пять, сами своими руками все сломали", - сказал он.

Путин напомнил о скандалах с поставками, о том, что Киев блокировал транзит.

"Дело в рисках, а не в армии Украины", - констатировал он. Ведь монопольная позиция позволяла диктовать Киеву цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

Однако поставки в Европу будут расти, ведь экономика восстанавливается, напомнил Путин.