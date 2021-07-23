Банк России резко изменил ключевую ставку

Центробанк резко поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

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Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического уровня.

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«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в релизе.

ЦБ опасается, что такие условия приведут к более продолжительному по сравнению с прежними прогнозами отклонению уровня инфляции от цели в четыре процента годовых.

Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения. С июля 2020-го до марта нынешнего года ключевая ставка находилась на рекордно низком уровне в 4,25 процента.

Повышение ключевой ставки прогнозировали большинство финансистов. Так, опрошенные РБК и Bloomberg специалисты ожидали повышения в диапазоне 0,75-1 процентного пункта, указывая на растущую инфляцию и завышенные инфляционные ожидания населения.

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов заявлял, что даже повышение ставки до семи процентов не стало бы слишком жесткой мерой. Также экономисты ссылались на новую договоренность в рамках ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. По их мнению, оно может стимулировать инвестиционную активность в нефтяном секторе, которая также активизирует спрос.

В свою очередь Евразийский банк развития (ЕАБР) предсказал, что ключевая ставка сохранится в коридоре 6,25-6,5 процента годовых до конца года. В таком случае инфляция по итогам 2021-го составит около шести процентов, замедлившись в последние месяцы.

В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки на ближайшем заседании на 0,25-1 процентного пункта, в зависимости от обстоятельств.