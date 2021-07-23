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Банк России резко изменил ключевую ставку

Лера Букина
2 часа назад

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 6,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это максимальное повышение с декабря 2014 года.

11 июня ЦБ повысил ставку до 5,5%.

Как отмечается в сообщении регулятора, во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Принятое решение по ключевой ставке нацелено на возвращение инфляции к 4%.

При этом Банк России изменил прогноз по инфляции с апрельских 4,7-5,2% до 5,7-6,2% на конец 2021 года. По его расчетам, она снизится до 4,0–4,5% в 2022 году.

ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения все еще растут и уже более полугода близки к максимальным значениям за последние четыре года.

Также регулятор прогнозирует рост ВВП на 4,0–4,5% в 2021 году.

Рост ставки: россиянам дали совет по вложению денег

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 10 сентября.

В июне повышение цен достигло 6,5%, обновив максимальное значение с лета 2016 года. А за период c 13 по 19 июля Росстат зафиксировал символическую дефляцию — 0.01%.

Как заявил заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков, облигационный рынок является самым чувствительным к изменению ключевой ставки. При ее повышении растут и ставки по облигациям, которые размещает государство и российские эмитенты.

Экономика,Видео,Станислав Новиков,Центральный банк России,Росстат,
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