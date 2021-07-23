Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист объяснил резкое повышение ключевой ставки ЦБ

Lenta.ru
39 минут назад

Экономист Денис Ракша объяснил резкое повышение Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых. Его цитирует Национальная служба новостей (НСН).

Экономист объяснил резкое повышение ключевой ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, у ЦБ есть веские основания и он «достаточно взвешенно» подходит к своим решениям.

«Веские основания — это темпы прироста инфляции, которые в годовом выражении подобрались к шести процентам. Понятно, что от месяца к месяцу они могут колебаться, и по итогам года это будет не шесть процентов, а меньше. Но, тем не менее, при таргете, который ЦБ не менял и который по-прежнему составляет четыре процента, это все равно превышение. Поэтому Центробанк обеспокоен темпами роста инфляции и пытается это предотвратить», — сказал Ракша.

О резком повышении ключевой ставки на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых — ранее сообщил Центробанк. Регулятор объяснил решение ситуацией в российской экономике, которая во втором квартале 2021 года достигла допандемического уровня. Вскоре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предположила, что июльское повышение ставки может стать последним. Также Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошь в виде тучи, из которой идет дождь.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители