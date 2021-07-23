Экономист объяснил резкое повышение ключевой ставки ЦБ

«Веские основания — это темпы прироста инфляции, которые в годовом выражении подобрались к шести процентам. Понятно, что от месяца к месяцу они могут колебаться, и по итогам года это будет не шесть процентов, а меньше. Но, тем не менее, при таргете, который ЦБ не менял и который по-прежнему составляет четыре процента, это все равно превышение. Поэтому Центробанк обеспокоен темпами роста инфляции и пытается это предотвратить», — сказал Ракша.