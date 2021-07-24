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В Киеве рассказали о сценарии спасения украинской ГТС

Газета.Ru
46 минут назад

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, как Украине сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после достройки трубопровода «Северный поток — 2».

В Киеве рассказали о сценарии спасения украинской ГТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Камельчук предложил поставлять турецкий газ из Ирана или Азербайджана или доставлять сжиженный природный газ кораблями из Катара.

При этом он не мог сказать, что уже сделано для реализации этого плана.

До этого в «Газпроме» рассказали, на каких условиях возможен транзит газа через Украину в будущем.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Экономика,Верховная Рада,Газпром,ЕС,
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