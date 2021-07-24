В Киеве рассказали о сценарии спасения украинской ГТС

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал, как Украине сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после достройки трубопровода «Северный поток — 2».

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«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Камельчук предложил поставлять турецкий газ из Ирана или Азербайджана или доставлять сжиженный природный газ кораблями из Катара.

При этом он не мог сказать, что уже сделано для реализации этого плана.

До этого в «Газпроме» рассказали, на каких условиях возможен транзит газа через Украину в будущем.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.