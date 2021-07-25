В России недосчитались двух миллионов трудовых мигрантов

В ближайший месяц планируется упростить въезд в Россию для трудовых мигрантов. В настоящее время их нехватка измеряется миллионами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в своем Instagram.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Хуснуллин связал такое решение с дефицитом рабочей силы на стройках. По его данным, сейчас на стройках в России недосчитываются 1,5-2 миллиона человек.

«Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — сказал вице-премьер.

Хуснулин также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума и потому цены будут только расти.