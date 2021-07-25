Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России недосчитались двух миллионов трудовых мигрантов

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В ближайший месяц планируется упростить въезд в Россию для трудовых мигрантов. В настоящее время их нехватка измеряется миллионами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в своем Instagram.

В России недосчитались двух миллионов трудовых мигрантов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА НовостиПресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Хуснуллин связал такое решение с дефицитом рабочей силы на стройках. По его данным, сейчас на стройках в России недосчитываются 1,5-2 миллиона человек.

«Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — сказал вице-премьер.

Хуснулин также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума и потому цены будут только расти.

Ранее сообщалось, что Минстрой раскрыл способ сделать ввоз мигрантов дешевле. Министерство рассматривает возможность ввозить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами — с помощью такого способа единовременно можно доставить порядка одной тысячи человек.

Экономика,Марат Хуснуллин,Минстрой,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители