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На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

Праймиещё 13
42 минуты назад

После введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток — 2" основной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности страны. С таким заявлением выступил в эфире телеканала "Украина 24" глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — считает менеджер.

Макогон пояснил, что сохраняющийся через территорию Украины транзит газа "связывает руки" России.

Киев пообещал России реванш по "Северному потоку — 2"

В то жен время он выступил с критикой соглашения между США и Германией, которое касается "Северного потока — 2".

"Тот документ, который я видел — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", — жалуется представитель оператора.

Экономика,Видео,
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