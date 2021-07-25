Минсельхоз объяснил сокращение производства подсолнечного масла

Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

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По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года — на 22,9%.

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"В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август — ред.) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", — говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", — отмечает Минсельхоз.

В целом, указывается в сообщении, в последние годы масложировая отрасль в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, что обусловлено в том числе ростом инвестиций, увеличением перерабатывающих мощностей, а также наращиваем экспортного потенциала.

"При этом нужно отметить, что в первой половине сезона 2020-2021 на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учетом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объемов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года", — добавляет Минсельхоз.