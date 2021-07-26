Чубайс: Россия заплатит 10% ВВП за борьбу с изменением климата

Из-за отказа мировой экономики от углеводородов Россия может потерять десять процентов валового внутреннего продукта (ВВП), заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова передает РИА Новости.

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Он отметил, что Евросоюз заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, похожего курса придерживаются и США, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался переход к возобновляемым источникам энергии, связанный с борьбой с изменением климата.

«Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. (...) Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки — пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах ВВП. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс.

При этом он указал, что не связывает потери с введением углеродного платежа в Евросоюзе, речь идет о результате перестройки ведущих экономик мира. В РБК, основываясь на утвержденной в Минэкономразвития методике, в начале июля подсчитали, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК).