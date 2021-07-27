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В Эстонии объявили о подорожании газа на 50%

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
57 минут назад

Цена на голубое топливо в Эстонии вырастет с осени, заявил член правления компании Eesti Gaas Маргус Каазик.

В Эстонии объявили о подорожании газа на 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новая цена будет зависеть от потребляемого объема газа и условий договора. В среднем цены вырастут примерно на 51%», – цитирует Каазика Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Повысившиеся тарифы в компании обосновали резким скачком цен на мировом рынке топлива, передает Err.ee. По этим данным, цены начали расти с осени 2020 года, они удвоились по сравнению с весной и достигли рекордных значений в июле за последние 10 лет.

Рост цен связали с быстрым увеличением спроса в условиях восстановления экономики от пандемии.

Экономика,Цена на нефть,ИА Sputnik,
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