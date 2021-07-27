Лимоны за год подешевели более чем на 30%

Средняя стоимость 1 кг лимонов в рознице в январе—июне 2021 года упала больше чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие подсчеты представил РБК на основе данных Росстата.

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Как отмечается, по итогам шести месяцев 2020 года это были 189,4 рубля за 1 кг, однако в текущем - уже 131,9 рубля. Ни на один другой продукт питания стоимость не падала столь существенно. Также стал дешевле в рознице в первом полугодии и чеснок. Его стоимость снизилась почти на 10% — с 254,5 рубля до 229,6 рубля за 1 кг.

Согласно данным исследовательской компании GfK, за первое полугодие средняя цена за 1 кг лимонов и лаймов упала на 31% в сравнении с тем же периодом 2020 года — до 111,5 рубля, 1 кг чеснока — на 9%, до 224,2 рубля.

Помимо лимонов и чеснока в первом полугодии 2021 года существенно упало в цене пшено — на 11%. Подешевел и репчатый лук – на 7%.

Цены упали из-за снижения спроса на продукцию, на которую в 2020 году он был ажиотажный, отметила партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Также тогда наблюдались «некоторые задержки» в поставках лимона и чеснока. В апреле прошлого года их стоимость выросла на 65 и 48% соответственно, подчеркнула она.

Собственного чеснока России в этом году, возможно, удастся вырастить больше, чем в прошлом, так как в стране в 2021 году засеяно на 5,5% больше площадей, чем годом ранее. Производство может быть выше уровня среднемноголетних значений и может составить 9,7 тысячи т, что на 15,5% превышает показатель 2020 года, заявили в Минсельхозе.