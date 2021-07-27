"Нужно ждать скачка доллара": Экономист предрек обвал рубля

Курс рубля в скором времени ждет резкое снижение, ведь в России период стабильности традиционно сменяется резким ослаблением национальной валюты, спрогнозировал в беседе с "Рамблером" экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Ранее Банк России сообщил, что россиянам по итогам июня удалось нарастить валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии - 92,7 миллиарда долларов. Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в этой связи отметил, что рост валютных сбережений в июле связан с тем, что россияне хотели застраховаться от падения рубля. По его словам, при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений.
Как заявил Делягин, подобный подход выглядит целесообразным.
"С моей точки зрения, эта стратегия эффективна, потому что у нас достаточно долго рубль уже стабилен или даже укрепляется. А мы знаем по практике, что наше руководство работает в режиме двухчленки, когда период стабильности сменяется резким ослаблением рубля. С начала либеральных реформ, с 92-го года, таких циклов пройдено уже очень много. И все выучили, что если нам рассказывают, что у нас все хорошо в валютной сфере, то нужно ждать скачка курса".
По словам Делягина, наращивание валютных вкладов - это "вполне разумная и вполне реальная политика". По его мнению, сейчас единственный способ подстегнуть экономику - это ослабить рубль.
"В преддверии этого народ и скупает валюту", - сказал эксперт.
Также Делягин отметил, что состоятельные россияне по привычке скупили валюту под летний отдых.
"Надо отметить, что обеспеченная часть общества привыкла скупать валюту под летний отдых. Валюту она по привычке скупила и обнаружила, что отдыха нет. Потому что даже в Турцию ехать, честно говоря, страшновато. Но привычка осталась, и валюта скуплена", - заявил он.
Экономист добавил, что риски, связанные с накоплением средств в долларах, носят глобальный характер.
"Не дай бог что-то случится с Америкой, потому что они надувают финансовый пузырь очень долго, с 81-го года. Если раньше они направляли избыточные доллары на фондовый рынок и на рынок ипотеки, что им удавалось виртуозно, то сейчас это перестало им удаваться. Уже год у них достаточно болезненный рост цен на потребительском рынке. И замалчивание этого у нас или, наоборот, пропагандистское перегибание палки в этой сфере ситуации не меняет", - уверен эксперт.
По его словам, возможно повторение ситуации, "как у американцев с японцами в 1941-м году, когда американцы в июне перестали поставлять японцам нефтепродукты и был выбор "сдохни или напади"".
"После того, как завалятся мировые фондовые рынки, будет скачок доллара как резервной валюты вместе с биткоином", - предположил экономист.