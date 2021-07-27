"Нужно ждать скачка доллара": Экономист предрек обвал рубля

"С моей точки зрения, эта стратегия эффективна, потому что у нас достаточно долго рубль уже стабилен или даже укрепляется. А мы знаем по практике, что наше руководство работает в режиме двухчленки, когда период стабильности сменяется резким ослаблением рубля. С начала либеральных реформ, с 92-го года, таких циклов пройдено уже очень много. И все выучили, что если нам рассказывают, что у нас все хорошо в валютной сфере, то нужно ждать скачка курса".