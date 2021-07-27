Дворянин, сыгравший Григория Мелехова: как жил актер Петр Глебов

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Точки роста: на международном форуме в Минске обсуждают евразийскую интеграцию

Мир24иещё 1
27 июля 2021

Евразийскую интеграцию обсуждают сегодня в Минске. Там проходит международный форум «Точки роста», передает телеканал «МИР 24».

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Фото: Мир24Мир24

В проекте участвует молодежь из пяти стран Евразийского экономического союза – Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. В течение нескольких дней участники форума будут обсуждать новые варианты сотрудничества государств.

«В современной евразийской теме не хватает молодежного драйва, обращенности к молодежи, к объяснению ей того, что такое вообще Евразия, что такое евразийская интеграция, почему это важно», – считает директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.

«Это не просто мероприятие для того, чтобы просто поговорить и пообщаться. Это мероприятие, чтобы увидеть друг друга в лицо, рассказать друг другу о своих проблемах. Донести до своих правительств, до соответствующих служб те проблемы, которые еще надо решать», – сказал заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.

По итогам форума подготовят аналитический доклад. Его отправят в организации, которые занимаются развитием Союзного государства. Во время форума также пройдет заседание на тему «Союзное государство и Крым». В нем будут участвовать российские и белорусские политологи, историки и журналисты.

Экономика,Сергей Пантелеев,ЕАЭС,
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