Дворянин, сыгравший Григория Мелехова: как жил актер Петр Глебов

Евразийскую интеграцию обсуждают сегодня в Минске. Там проходит международный форум «Точки роста», передает телеканал «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

В проекте участвует молодежь из пяти стран Евразийского экономического союза – Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. В течение нескольких дней участники форума будут обсуждать новые варианты сотрудничества государств.

«В современной евразийской теме не хватает молодежного драйва, обращенности к молодежи, к объяснению ей того, что такое вообще Евразия, что такое евразийская интеграция, почему это важно», – считает директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.

«Это не просто мероприятие для того, чтобы просто поговорить и пообщаться. Это мероприятие, чтобы увидеть друг друга в лицо, рассказать друг другу о своих проблемах. Донести до своих правительств, до соответствующих служб те проблемы, которые еще надо решать», – сказал заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.