Еще не предел: Эксперты о росте ставок по депозитам

В России выросла средняя максимальная ставка по депозитам, сообщил Банк России. Во второй декаде июля она достигла 5,46% - это максимум с мая 2020 года.

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Опрошенные News.ru эксперты уверены, что ставки по депозитам продолжат расти вслед за повышением ключевой ставки ЦБ.

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В начале октября прошлого года ставки по депозитам достигли исторического минимума – 4,33%, и перестали покрывать даже инфляцию. Граждане стали массово забирать деньги из банков и переключаться на другие финансовые инструменты.

К концу декабря 2020 года число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 8,5 млн, 5 млн из них пришли на фондовые рынки в 2020 году. По состоянию на июнь 2021 года, общее число частных инвесторов превысило 12,7 млн человек.

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко уверен, что инвесторы не вернутся к вкладам и депозитам даже при дальнейшем росте ставок. По его словам, за это время те, кто ушел на биржу, научились разбираться в инструментах. А учитывая, что ставки растут не только по вкладам, но и на всем финансовом рынке в целом, смысла выходить из действующих инструментов просто нет. Даже те, кто вкладывается в облигации государства или госкомпаний, получают больший доход, чем от банковских вкладов и депозитов.

Рост ставок по депозитам может привлечь инвесторов в недвижимость. По словам Лашко, сейчас застройщики продают квартиры на стадии котлована фактически по цене готового объекта, поэтому возможностей для спекуляций на этом рынке сегодня гораздо меньше.

«Инвесторам в недвижимость как раз имеет смысл положить средства на вклады как на короткий, так и на длительный срок с возможностью досрочного расторжения», - считает Лашко.

Доходность таких вкладов может составлять от 6 до 8% годовых.

При этом эксперт напомнил, что самый выгодный квартал для открытия вклада – четвертый, когда банки стараются привлечь клиентов и нарастить пассивы.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, средняя максимальная ставка по депозитам может преодолеть отметку в 5,5% уже в июле.

«На текущий момент нет никаких предпосылок для того, чтобы ЦБ завершил цикл повышения ключевой ставки, поскольку Эльвира Набиуллина до сих пор уверена, что таким образом она сдерживает инфляцию», - сказал Коган.