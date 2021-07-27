Вирусы-вымогатели лишили США сотен миллионов долларов

Число атак на сети США с использованием вирусов-вымогателей за последний год выросло на 300%. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

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Отмечается, что потери американской экономики от подобных атак составили уже более $300 млн.

Вирусы-вымогатели — это одна из величайших угроз в сфере кибербезопасности, с которой мы сталкиваемся. Мы видели огромный рост числа атак с их применением, — заявил политик.

При этом сотрудники министерства работают над решением проблемы. В этом им помогают партнёры из других компетентных органов правительства и частных организаций. В свою очередь власти США помогают бизнесу улучшать системы безопасности, которые должны предотвращать подобные атаки, заявил Майоркас.

Также министр напомнил, что несмотря на недолгую историю ведомства, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года, оно реализует крупнейшую инициативу по кибербезопасности.