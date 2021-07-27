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Американская экономика потеряла деньги из-за вирусов-вымогателей

News.ru
1 час назад

Число атак на сети США с использованием вирусов-вымогателей за последний год выросло на 300%. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Вирусы-вымогатели лишили США сотен миллионов долларов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что потери американской экономики от подобных атак составили уже более $300 млн.

Вирусы-вымогатели — это одна из величайших угроз в сфере кибербезопасности, с которой мы сталкиваемся. Мы видели огромный рост числа атак с их применением, — заявил политик.

При этом сотрудники министерства работают над решением проблемы. В этом им помогают партнёры из других компетентных органов правительства и частных организаций. В свою очередь власти США помогают бизнесу улучшать системы безопасности, которые должны предотвращать подобные атаки, заявил Майоркас.

Также министр напомнил, что несмотря на недолгую историю ведомства, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года, оно реализует крупнейшую инициативу по кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью. Отмечается, что Россия стала первой страной, которая представила проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью. Документ разработали специалисты межведомственной рабочей группы.

Экономика,ООН,
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