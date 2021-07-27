Центробанк изменил методику оценки долговой нагрузки населения

Центральный банк России изменил методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне — в частности, при расчёте коэффициента обслуживания долга (КОД) будут использоваться обезличенные данные бюро кредитных историй по отдельным кредитам и заёмщикам. Об этом сообщается во вторник на сайте ЦБ.

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Коэффициент обслуживания долга представляет собой отношение общей суммы плановых платежей населения по кредитам к общему доходу населения. Наличие у ЦБ данных трёх крупнейших бюро кредитных историй позволяет уточнить оценки этого коэффициента, сообщается в информационно-аналитическом материале «Изменение методики расчета долговой нагрузки населения на макроуровне».

Изменения коснулись всех элементов показателя долговой нагрузки, в том числе срока до погашения кредитов, процентной ставки, уровня дохода населения. Наиболее существенное влияние на конечную оценку оказали уточнённые данные о сроке до погашения по активному кредитному портфелю, отметили в регуляторе. Оценка КОД также была дополнена разделением планового платежа на срочную и просроченную задолженность и на составляющие различных сегментов кредитования.

По новой методике КОД на 1 января 2021 года составил 9,8 процента от располагаемых доходов населения (против 11,5 процента, рассчитанных согласно предшествующей методике). За 2020 год долговая нагрузка выросла на 0,8 процентных пункта (в соответствии с прошлой методикой — на 0,9 процентных пункта), из которых 0,6 процентных пункта пришлось на необеспеченные потребительские кредиты (включая кредитные карты) и 0,2 процентных пункта — на ипотечные ссуды.