МВФ изменил прогноз по экономике России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,8% до 4,4%.

Фото: ТАСС ТАСС

В ходе специального брифинга, посвященного публикации обновленного доклада организации о перспективах развития мировой экономики, главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что российская экономика восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось, что позволило улучшить прогнозы по годовому росту.

«В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <...> это привело к улучшению [прогноза в докладе]», - приводит ТАСС слова экономиста.

Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

Заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс, в свою очередь, добавила, что рост заметен не только в производстве, но также в возобновлении экономической деятельности и в укреплении сферы услуг.