Россия и Азербайджан достигли договоренности по газу

Согласно соглашению, Азербайджан будет поставлять газ в Россию в летний сезон, а Россия будет делать поставки аналогичных объемов газа в Азербайджан — в зимний. По данным компании «Азерконтракт», их объемы будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в республике в летние месяцы.