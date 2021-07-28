Эксперт из ВШЭ: слова Байдена о российской экономике - бессмысленная риторика

«Это просто риторика. То же самое говорил Обама о том, что РФ — это региональная держава с недиверсифицированной экономикой. Это риторика. Так и мы говорим о том, что США доживают последние дни и теперь все рухнет. И доллар, и пузыри. Это чистая риторика, которая не несет никакого экономического смысла. Это заявление сделано исключительно для внутреннего контингента, чтобы они думали, что Россия развалится, — сказал Остапкович. — То, что нефть у нас занимает главенствующие позиции в экономике (хотя бы точки получения налогов), это да. Но, помимо нефти и оборонной промышленности, в РФ работает и другая экономика. В 2000-х годах мировое сообщество признало нас рыночной экономикой. Мы члены практически всех экономических международных организаций. Мы торгуем даже с США. Причем речь идет не о нефтяном или ядерном экспорте. Мы работаем и посылаем им и химию, и другие серьезные товары».