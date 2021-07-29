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Спотовая цена газа в Европе продолжила бить рекорды

Деловая газета "Взгляд"
42 минуты назад

Стоимость газа на спотовом рынке Европы продолжает обновлять многолетние максимумы, свидетельствуют данные торгов.

Спотовая цена газа в Европе побила рекорд
Фото: ReutersReuters

На самом ликвидном хабе Европы – TTF в Нидерландах – стоимость газа за день выросла на 5%, преодолев отметку в 480 долларов. Цена поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Напомним, газ активно дорожает с начала недели. В понедельник речь шла о цене в 433 доллара. Цена растет даже на фоне завершения ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах Газпрома.

Скачки цены наблюдались и до этого. Так, цена газа с поставкой 12 июля на хабе TTF за день выросла до 451 с 414 долларов. А еще днем ранее она падала до 398 долларов, передает «Интерфакс».

В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.

Экономика,Рынки,Газпром,РИА Новости,Интерфакс,
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