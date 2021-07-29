Глава ФРС: Рост инфляции в США превысил прогнозы

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Об этом он сказал в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания ФРС, сообщает The Wall Street Journal.

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По его словам, инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось. При этом Пауэлл отметил, что рост цен почти полностью является результатом открытой экономики. Он пояснил, что компании не в состоянии целиком удовлетворить возникший спрос, поскольку скачок отложенного спроса застал их врасплох. Многие фирмы не могут найти достаточно сотрудников или у них не хватает сырья - это мешает им производить больше товаров и услуг.

"Проблемы с поставками оказались значительнее, чем ожидалось", - рассказал Пауэлл.

Однако он подчеркнул, что как только они исчезнут, экономика вернется в нормальное русло, а цены, вероятно, снизятся. Глава ФРС также сказал, что основная часть недавних повышений цен компаниями, скорее всего, является разовым явлением.