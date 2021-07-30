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На Западе испугались «маневра» России для пуска «Северного потока – 2»

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

Россия начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток – 2», написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.

National Interest: Запад испугался «маневра» России для пуска «СП – 2»
Фото: ТАССТАСС

Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены», передает РИА «Новости».

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«Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», – считает Фрэнсис.

Публицист призывает не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности «принуждения».

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Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.

Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Экономика,Диана Фрэнсис,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Газпром,Госдеп США,ЕС,РИА Новости,
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