Мировая экономика оказалась под угрозой из-за пересохших рек

Главная речная система Бразилии пересохла и поставила под угрозу мировую торговлю. Как пишет Bloomberg, ставшие несудоходными водные пути перекрыли доступ на рынок крупнейшему поставщику сырья.

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По данным национального оператора навигационной сети, бассейн реки Парана в центральной части страны переживает самый серьезный дефицит воды за 91 год — июньский сток опустился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений и составил 55 процентов от среднемесячного значения. Вторая по величине речная система в Южной Америке обеспечивает электричеством и водой промышленный юг Бразилии и поддерживает уровень рек в соседних странах, где засуха тоже затруднила судоходство.

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Проблемы с водой в одной стране нарушат цепочки поставок на всем континенте — непроходимые для грузовых судов места возникнут в Аргентине и Парагвае. А учитывая, что Бразилия является крупнейшим в мире экспортером сои, кофе и сахара, а также вторым по величине поставщиком кукурузы и железной руды — глобальную экономику ожидает серьезная нехватка сырья.

Вице-президент Национальной федерации водных навигационных компаний Луизио Рицца Роча заявил, что суббассейн Тиете — Парана впервые с 2014 года близок к остановке работы — по нему транспортируют зерно в экспортные терминалы. Он добавил, что уровень воды на ключевом участке Аванхандава упал ниже необходимого для навигации минимума.

Низкий уровень осадков второй год подряд создает проблемные участки на водном пути Парагвай — Парана, который использует бразильская горнодобывающая компания Vale в качестве более бюджетной альтернативы автомобильному и железнодорожному транспорту для доставки руды. Как сообщает Хосе Ренато Рибас Фиалью из агентства водных перевозок Antaq, в скором времени судоходство на Парагвай — Парана может прекратиться. К тому же оно перестало быть таким выгодным — из-за риска сесть на мель баржи перевозят меньше груза, что увеличивает время и затраты на транспортировку.

Река Мадейра в южной части региона Амазонии тоже пересыхает чаще обычного — этот водный путь использует логистическая компания Transportes Bertolini для перевозки зерновых и масличных культур. Председатель компании Ирани Бертолини признался, что в 2021 году сократит объемы грузов на месяц раньше, чем в прошлогодний сезон засухи.