Рекордный экспорт в США поддержал рубль

В последние дни рубль продемонстрировал некоторое укрепление по отношению к доллару, чему способствовали рекордные показатели экспорта в США. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

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К 11:30 30 июля на Московской Бирже курс доллара к рублю снизился на 0,24% — до 72,97 рубля за доллар. Накануне курс доллара опустился на 0,47%, остановившись на отметке в 73,14 рубля за единицу.

Рубль укреплялся из-за общей слабости доллара на глобальном рынке, вызванной низкой макроэкономической статистикой по США и намерениями ФРС продолжать мягкую денежно-кредитную политику. Годовая инфляция в РФ между тем стабилизировалась на уровне 6,5%: по мнению экспертов, в августе 2021 года этот показатель будет снижаться за счёт посева, поставок пшеницы и сбора урожая, снизив осенние цены на соответствующие группы продовольственных товаров.

Также укреплению рубля способствовали объёмы экспорта из России. По данным таможенной службы США, импорт из РФ по итогам первых пяти месяцев 2021 года составил $11,5 млрд, что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Так, поставки нефти увеличились на 78% благодаря высокому спросу и восстановлению деловой активности. В ближайшее время курс рубля будет колебаться в диапазоне от 73 до 75 рублей за доллар.