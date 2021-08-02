Оценены расходы на борьбу с пандемией коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил расходы на борьбу с пандемией коронавируса в столице. Об этом сообщает РБК.

«Мы недополучили 200-250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал он.

По мнению Собянина, пандемия коронавирусной инфекции в меньшей степени влияет на экономику Москвы. «Гораздо в большей степени он влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие. Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — отметил он.