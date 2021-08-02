Собянин: пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса стоила столице свыше 600 млрд руб. Об этом он сказал в интервью РБК. Градоначальник пояснил, что Москва недополучила 200-250 млрд руб. доходов за 2020 год. По его словам, за полтора года столица израсходовала еще порядка 350 млрд на борьбу с COVID-19, включая лечение граждан, социальную поддержку, а также помощь бизнесу. Собянин также отметил, что коронавирусная инфекция в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере в России. "Для всех нас это главная тема - политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился", - сказал Собянин. По его мнению, COVID-19 в гораздо в большей степени оказывает влияние "на внутреннее самоощущение и самочувствие". "Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива", - добавил мэр. Ранее Собянин раскрыл фактор введения и снятия коронавирусных ограничений в Москве.