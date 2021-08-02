В шаге от дефолта: в США разморозили лимит госдолга

В США истекло двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Соответственно, его предельное значение снова стало действовать, что может повлечь за собой дефолт, сообщает Bloomberg.

К концу июня совокупный долг США достиг почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года. Если Конгресс США не примет решение по приостановке действия лимита или по его увеличению, то Министерство финансов будет вынуждено идти на чрезвычайные меры. Если предел будет достигнут, США в октябре или ноябре будут на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

У американского Минфина будет возможность без соглашения распоряжаться только денежными остатками на счетах государства (около $450 млрд) и поступлениями в бюджет после планируемых расходов.

В США приостановили выпуск ряда государственных облигаций, начали использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Власти США сталкиваются с такими проблемами с 1980-х годов. Они уже ранее были вынуждены приостанавливать работу до достижения соглашения между Демократической и Республиканской партиями. Такое за последние 10 лет случалось уже трижды.

Как отмечается, в настоящее время демократы могут сократить бюджет, это исключает необходимость проводить переговоры с республиканцами. Однако, по словам экспертов, партия будет нести ответственность за столь непопулярное решение.