Соглашение по «Севпотоку-2» назвали «медвежьей услугой» Украине

Сделка по газопроводу «Северный поток — 2», заключенная президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, может внести раскол в Евросоюз и навредить украинской экономике. Об этом пишет Financial Times.

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В статье говорится, что «Северный поток — 2» всегда был геополитическим проектом, запуск которого может лишить Киев значительной части дохода, получаемой за транзит российского газа в Европу. Берлин и Вашингтон не взяли на себя конкретных обязательств по «противодействию» России, а содействие Украины в переходе на экологичные источники энергии, не покроет ее убытков

Причина невыгодного соглашения, по мнению автора, заключается в желании Байдена уделить больше внимания Китаю, который он считает главной угрозой.

Также в публикации отмечается, что сделка может обернуться расколом для Европейского союза — страны Восточной Европы: Польша, Латвия, Литва и Эстония обеспокоены последствиями запуска газопровода.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.