Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции

"Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти <...> Поэтому мы и видим усиление инфляции", - приводит издание слова Собянина.