Экономист предрек катастрофу мирового масштаба из-за гиперинфляции

Мировая финансовая система близка к неминуемой катастрофе, сообщил известный российский экономист Валентин Катасонов. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Все по полочкам».

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Он отметил, что причиной ожидаемого социально-экономического апокалипсиса будет гиперинфляция, которая может развиться в США уже в самое ближайшее время. Она будет обусловлена самим устройством текущей американской и глобальной финансовой системы, которая базируется на бесконечном и бесконтрольном количественном смягчении.

Катасонов указал на то, что США с 70-х годов прекратили привязывать доллар к золоту, стали выпускать столько ничем не обеспеченных денег, сколько им необходимо. Власти Штатов начали активную кампанию, связанную с экспортом инфляции на другие страны и континенты, после того как избыточной денежной массы в стране стало слишком много, подчеркнул специалист.

По словам Катасонова, власти США во времена кризисов заливали все новыми деньгами. Это, как отметил эксперт, привело к дико растущей инфляции, которую сегодня правительство Штатов уже не может не замечать.

Он также указал на то, что число государств, которые отказываются от американской валюты, растет. Глобальная финансовая пирамида долгов начинает разрушаться, подчеркнул Катасонов. Элита собирается озвучить эту запрещенную правду и шокировать миллионы людей, которые никогда не интересовались устройством этой системы, заключил Катасонов.