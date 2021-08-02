Сильные ливни с возможными подтоплениями ожидаются 2 августа в Санкт-Петербурге и Амурской области. Об этом в беседе с URA.RU рассказали руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов и главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.
«Вышел циклон с севера Италии, прошел через Австрию, Польшу и во второй половине дня начнет заливать Санкт-Петербург, выпадет до половины месячной нормы осадков, по интенсивности напомнит тропические ливни. Также очень неприятная синоптическая ситуация сегодня складывается в Амурской области, туда идет целая череда циклонов, возможны подтопления и оползни», — рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова подчеркнула, что в этом году Амурская область периодически подвергается влиянию циклонов.
«В этом году в Амурской области один циклон следует за другим, происходит переизбыток небесной влаги и в низовьях Амура уровень воды местами превышает опасные отметки», — отметила она.
Что касается Санкт-Петербурга, метеоролог добавила, что ситуация в региона штормовая.
«Ситуация штормовая, потому что прохождение холодного фронта будет сопровождаться и сильным ветром, и грозой, то есть целым комплексом опасных явлений», — объяснила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре. 2 августа температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов в центре Европейской России.