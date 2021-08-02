«Вышел циклон с севера Италии, прошел через Австрию, Польшу и во второй половине дня начнет заливать Санкт-Петербург, выпадет до половины месячной нормы осадков, по интенсивности напомнит тропические ливни. Также очень неприятная синоптическая ситуация сегодня складывается в Амурской области, туда идет целая череда циклонов, возможны подтопления и оползни», — рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.