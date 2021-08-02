Шанс был: Горбачев заявил о возможности спасти СССР

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев заявил, что СССР распался из-за попытки государственного переворота в августе 1991 года и Беловежского соглашения, положившего начало независимым России, Украине и Белоруссии. Политик написал об этом в статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

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Он отметил, что путчисты проиграли в открытой политической борьбе и августовские события были жестом отчаяния. По мнению Горбачева, его нежелание объявлять в стране чрезвычайное положение и позиция президента РСФСР Бориса Ельцина, считавшего действия ГКЧП антиконституционными, привели к поражению заговорщиков.

"Но попытка государственного переворота ослабила позиции президента СССР, сорвала процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, подстегнула дезинтеграцию", - признал политик.

Шанс предотвратить распад был, добавил Горбачев. Решение заключалось в обновленной структуре СССР, разработанной при участии Совета народных депутатов - конфедеративном союзном государстве. Договор об экономическом сообществе, который предложили подписать республикам поначалу публично поддержал Ельцин.

"Трудно сказать, какое число республик войдёт в Союз, но у меня твёрдое убеждение, что Союз будет", - привел его слова Горбачев.